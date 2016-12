16.06.2014 | News Gesundheitsschutz und WM

Gefährliche Chemikalien in Fanartikeln

Trikot, Schuhe und Fußbälle sind zur WM 2014 wieder ein absoluter Verkaufsschlager. Die Trikots leuchten in den Nationalfarben. Für die Schuhe werben die Spieler. Und so kickt die Weltbevölkerung in teurer Markenkleidung. Doch in vielen dieser Fanartikel stecken gefährliche Chemikalien.mehr