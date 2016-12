28.10.2016 | News Transaktion

Corestate verkauft Paket mit rund 1.200 Studentenwohnungen

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

Die Corestate Capital Holding verkauft sein deutsches Student Housing Portfolio an einen Fonds von Universal Investment. Die vier Immobilien befinden sich in Bayreuth, Frankfurt am Main, Mainz und Potsdam und verfügen insgesamt mehr als 1.247 Einheiten. Corestate wird auch weiterhin in diese Assetklasse Studentenwohnen investieren, wie CIO Thomas Landschreiber mitteilt.mehr