07.09.2015

Youniq geht in Corestate auf

Bild: Youniq

Das Schweizer Immobilienunternehmen Corestate will den Studentenwohnheim-Entwickler in den Konzern eingliedern. Das Tochterunternehmen Corestate Ben BidCo AG mit Sitz in Frankfurt am Main hat dem Vorstand der Youniq AG in einem Schreiben mitgeteilt, dass es eine Verschmelzung anstrebt.