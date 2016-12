14.10.2015 | News Unternehmen

Bilfinger kann keine Strategie präsentieren

Bild: Bilfinger

Die Strategieplanung beim kriselnden Baukonzern Bilfinger kommt ins Stocken. Der neue Vorstandschef Per Utnegaard wollte am 15. Oktober eine neue Vorgehensweise verkünden, wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. "Wir sind noch nicht soweit", zitiert die Zeitung einen Aufsichtsrat. Bereits sicher ist: Bilfinger will sich künftig auf nur noch zwei Sparten konzentrieren.