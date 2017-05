14.11.2013 | News Sonderzahlungen

Sonderzahlung mit Mischcharakter: Stichtagsregelung ist unwirksam

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Eine Sonderzahlung mit Mischcharakter, die jedenfalls auch Vergütung für bereits erbrachte Arbeitsleistung darstellt, kann in Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht vom Bestand des Arbeitsverhältnisses am 31. Dezember des Jahres abhängig gemacht werden, in dem die Arbeitsleistung erbracht wurde.mehr