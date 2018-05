07.11.2014 | News BMF

Ergebnisse der 145. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen

Bild: Haufe Online Redaktion

Bund, Länder und Gemeinden können auch in den nächsten Jahren mit wachsenden Steuereinnahmen rechnen. Die Steuereinnahmen werden sich entsprechend der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung von 640,9 Mrd. EUR im Jahr 2014 auf rund 760,3 Mrd. EUR im Jahr 2019 erhöhen. Dies prognostiziert der Arbeitskreis Steuerschätzungen, dessen Beratungen am 6.11.2014 in der Hansestadt Wismar zu Ende gegangen sind.mehr