11.06.2015 | News Brandenburg

Kritik am geplanten Stellenabbau in Brandenburgs Justiz

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

In Brandenburg dauern Ermittlungs- und Gerichtsverfahren zum Teil überdurchschnittlich lang. Trotzdem sollen insgesamt 100 Stellen in der Justiz abgebaut werden, weil der Personalbedarf nach einer Methode ermittelt wird, die sich an den Eingangszahlen der Fälle orientiert. Daran übte die Opposition Kritik.mehr