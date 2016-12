20.08.2015 | News Statistik

Gute Noten für Deutschlands Behörden

Bild: Petra Bork

Die deutsche Verwaltung ist besser als ihr Ruf. Bei einer umfassenden Befragung des Statistischen Bundesamtes, die in Berlin vorgestellt wurde, gab die Bevölkerung den Behörden überwiegend positive Noten. Auf einer Skala von minus zwei (sehr unzufrieden) bis plus zwei (sehr zufrieden) lag die durchschnittliche Bewertung der Dienstleistungen bei plus 1,06.mehr