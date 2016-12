01.07.2016 | News Online-Literaturforum

Formelsammlung Wirtschaftsmathematik und –statistik

Bild: Haufe Online Redaktion

Der Einsatz von Formeln zur Bezeichnung bestimmter Sachverhalte, Zusammenhänge usw. ist weit verbreitet, u. a. auch in der Wirtschaftsmathematik und –statistik. So wird versucht, Rechenverfahren etc. einen prägnanten Ausdruck zu geben. Alfred Biel präsentiert hierzu zwei Neuerscheinungen. mehr