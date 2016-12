29.10.2015 | News Bonuspunkte-App

Shopkick lockt die Kunden in die Läden

Bild: dpa

Die Bonuspunkte-App Shopkick hat in ihrem ersten Jahr in Deutschland 1,6 Millionen registrierte Nutzer gewonnen. Insgesamt seien in dieser Zeit über die Anwendung drei Millionen Besuche in Partner-Geschäften registriert worden, gab Shopkick bekannt.mehr