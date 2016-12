21.03.2016 | News Projekt

Frankfurt: Zeilgalerie kurz vor dem Abriss

Bild: Copyright: Stephan Gawlik Fotodesign

Das Einkaufszentrum Zeilgalerie in der Frankfurter Innenstadt steht kurz vor dem Abriss. Die letzten drei Mieter werden in den kommenden Wochen ausziehen. Eigentümer ist RFR Management. Der Bauantrag sei in Bearbeitung, heißt es bei der Stadt. mehr