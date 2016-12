26.03.2013 | News Städtebau

Bund gibt 84 Millionen Euro für Umbau von ostdeutschen Städten

Bild: Jochen Sievert

Weitere 84 Millionen Euro aus Bundesmitteln sollen in diesem Jahr für Abriss und Sanierungen in ostdeutschen Städten bereit gestellt werden. Das sagte Bundesbaumister Peter Ramsauer (CSU). Seit dem Jahr 2003 waren es insgesamt 1,3 Milliarden Euro, wie sein Ministerium am Montag mitteilte.mehr