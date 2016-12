01.06.2016 | News Kolumne Eike Becker

Frauen bauen

Bild: Dirk Weiß

Eike Becker leitet seit 1999 zusammen mit Helge Schmidt das Büro Eike Becker_Architekten in Berlin, das zu den erfolgreichsten Architekturbüros in Europa gehört. In seiner Kolumne äußert sich Eike Becker zu Architektur und Stadtplanung - diesmal zum Thema Frauen in der Immobilienwirtschaft.mehr