Staatsvertrag

16.08.2012 | News Per Popularklage

Bayer will neue Rundfunkbeiträge gerichtlich kippen

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Jeder soll in Zukunft für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkangebote zahlen – ob er ein Empfangsgerät hat oder nicht. Ein Passauer Jurist will die Regelung jetzt in Bayern stoppen.mehr