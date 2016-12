11.07.2014 | Serie Zeit und Recht

NSA-Untersuchungsausschuss am Gängelband sucht Rückendeckung beim BVerfG

Bild: Media Service

Nachdem ein Spion nach dem anderen ans Tageslicht kommt, wächst der Unmut insbesondere der Opposition an dem "erzwungenen" Desinteresse an einem Erkenntnisgewinn durch eine Vernehmung Snowdens. Die NSA-Ausschussmitglieder der Grünen und der Linken sind entschlossen, die Vernehmung Snowdens in Deutschland durchzusetzen – notfalls mit Hilfe des BVerfG.mehr