Art-Invest plant Bürokomplex im Münchner Werksviertel

Art-Invest Real Estate hat ein Grundstück in der Rosenheimer Straße in München für einen Spezialfonds erworben. Auf dem Gelände am neuen Werksviertel befindet sich ein Bestandsgebäude im Rohbau. An dieser Stelle plant Art-Invest den Bürokomplex "Atlas" bestehend aus einem 14-geschossigen Hochhaus und einem sechsstöckigen Gebäude mit einer Gesamtmietfläche von rund 23.000 Quadratmetern.