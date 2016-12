15.11.2016 | Serie Immobilien-Apps

In zehn Sekunden zur Rendite einer Immobilie

Bild: Andreas Hermsdorf

Die Rendite ist für alle Immobilieninteressenten mit Vermieterambitionen die entscheidende Kennzahl. Eine schnelle Einschätzung ist deswegen gerade unterwegs essenziell. Hier springt der Rendite- Rechner in die Bresche, eine App, die die Rendite innerhalb weniger Sekunden ausgerechnet haben will. Wir testen, was der kleine Helfer in der Praxis taugt.mehr