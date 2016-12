Shopping-Center

30.07.2015 | News ICSC

Besucherzahlen in europäischen Shopping-Centern steigen um 1,2 Prozent

Bild: ECE

Kunden in Europa kaufen auch in Zeiten des Online-Handels weiterhin in Shopping-Centern. Das zeigt eine Studie des International Council of Shopping Centers (ICSC). Demnach stiegen 2014 im Vergleich zum Jahr zuvor die Besucherzahlen um 1,2 Prozent. Interessant: Die Kundenfrequenz nahm am deutlichsten in südeuropäischen Ländern zu: plus 3,4 Prozent.mehr