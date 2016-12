10.07.2014 | News Zahlungsverkehr

SEPA-Umstellung in Deutschland beinahe abgeschlossen

Bild: hainichfoto - Fotolia

Die Umstellung des Zahlungsverkehrs auf die europaweiten SEPA-Formate ist in Deutschland so gut wie abgeschlossen. In den meisten Unternehmen, öffentlichen Kassen und Vereinen sind SEPA-Überweisungen laut der Bundesbank inzwischen der Normalfall. Die Übergangsfrist, in der Kreditinstitute noch herkömmliche Überweisungen und Lastschriften akzeptieren, endet am 1. August.mehr