07.08.2015 | News Hamburger Senat

Gesetzesentwurf zur Erhöhung des Lohnsteuereinbehalts in der Seeschifffahrt

Bild: MEV-Verlag, Germany

Der Hamburger Senat hat am 4.8.2015 beschlossen, einen Gesetzesentwurf in den Bundesrat einzubringen, mit dem der Lohnsteuereinbehalt in der Seeschifffahrt bis Ende 2020 auf 100 Prozent erhöht wird.mehr