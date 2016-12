08.09.2015 | News Suchmaschinen-Regeln

Die SEO-Doppelmoral von Google

Bild: Alexander Klaus/pixelio.de

Google hat ein ganz eigenes SEO-Regelwerk. Regelmäßig gibt der Suchmaschinenriese den Webmastern in aller Welt Tipps und Tricks, wie eine Internetseite gebaut werden sollte. Die Handlungsempfehlungen sind in Wahrheit Regeln und Auflagen, an die sich hörige Webseitenbetreiber seit Jahren versuchen zu halten. Cyperpromote hat nun zum 17. Geburtstag nachgeprüft, wie genau es Google selbst mit diesen „Empfehlungen“ nimmt.mehr