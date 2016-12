10.10.2014 | News Leadmanagement

Potenzielle Kunden richtig priorisieren

Bild: Haufe Online Redaktion

Leads sind der Treibstoff für Neugeschäft und Mehrumsatz im Vertrieb. Unternehmen versuchen, mithilfe von Content Marketing so viele Adressen wie möglich zu bekommen und per Leadmanagement zu entwickeln. Effektiv wird das Ganze aber erst mit dem sogenannten Lead Scoring. Ein Whitepaper, erklärt, was das ist und wie es geht.mehr