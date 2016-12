11.05.2016 | News Praxis-Tipp

Legale Putzhilfe ist für Privathaushalte häufig günstiger als Schwarzarbeit

Bild: Haufe Online Redaktion

Millionen Privathaushalte in Deutschland beschäftigen ihre Haushaltshilfen schwarz. Was viele nicht wissen: Eine angemeldete Putzkraft käme sie häufig günstiger, weil legal gezahlter Arbeitslohn steuerlich abzugsfähig ist und die erzielte Steuerersparnis schnell die Pauschalabgaben an die Minijob-Zentrale übersteigt.mehr