03.06.2014 | News Schulverweis

Gewalttätiger Neuntklässler darf an ein anderes Gymnasium verwiesen werden

Bild: Haufe Online Redaktion

Die brutale Vergeltungsaktion eines 15-jährigen Gymnasiasten an einer Mitschülerin gefährdet in erheblichem Maße die ordnungsgemäße Unterrichts- und Erziehungsarbeit an der Schule und rechtfertigt daher einen Schulverweis, so das Verwaltungsgericht Berlin in seiner kürzlich ergangenen Eilentscheidung.mehr