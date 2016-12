03.09.2014 | News Verunglimpfung eines Wettbewerbers

Bezeichnung eines Anwaltskollegen als Meisterbetrüger = unlautere Herabsetzung

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

"Nicht kleckern, sondern klotzen!" lautet eine in die Jahre gekommene Faustformel für anwaltliches Arbeiten. In keinem Fall taugt sie, um Beleidigungen von Kollegen zu rechtfertigen. Unterstellt ein Rechtsanwalt dem anderen öffentlich oder in Schriftsätzen "gewerblichen Prozessbetrug" und nennt ihn "Meisterbetrüger Y", ist das eine unzulässige unlautere Herabsetzung eines Mitbewerbers.mehr