26.01.2016 | News Land der Übermüdeten

Deutsche stehen zu früh auf und schlafen zu wenig

Bild: Haufe Online Redaktion

24 Stunden am Tag kann man einkaufen, essen gehen oder sich vergnügen. Allerdings heißt das auch, dass in manchen Branchen 24 Stunden am Tag gearbeitet wird. Ob Arbeit oder Vergnügen: die schlaflose Gesellschaft birgt ein Risiko für die Gesundheit und die Wirtschaft.mehr