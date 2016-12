21.06.2016 | News Tag des Schlafes

"15 Minuten Schlafpause im Büro"

Am 21. Juni ist Tag des Schlafes. Die Initiative will auf die gesundheitliche Bedeutung eines erholsamen Schlafes aufmerksam machen. Für Schlafpausen auch im Betrieb macht sich das Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung stark – was das bringen soll, erklärt Institutsleiter Utz Niklas Walter.mehr