Scheinselbstständige

21.12.2015 | News Ernst&Young-Studie

Viele sind nur auf dem Papier selbstständig

Ein großer Teil der Selbstständigen müsste nach einer Untersuchung der Wirtschaftsberatung Ernst & Young eigentlich sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden. In Deutschland seien etwa 1,2 Millionen in einem Arbeitsverhältnis, dass potenziell scheinselbstständig sei, heißt es in der Studie.mehr