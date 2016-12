19.10.2016 | Top-Thema

SAP S/4HANA Finance: Die digitale Transformation des Reportings?

Bild: SAP SE 2015

Mit SAP S/4HANA Finance brachte SAP 2015 eine umfassende Lösung für die unterschiedlichsten Rollen im Finanzbereich auf den Markt. Der Software-Riese aus Walldorf verspricht seinen Kunden damit nichts weniger als den Weg für die digitale Transformation des Finanzbereichs zu ebnen. Doch was bedeutet diese Transformation für die Finanzabteilungen konkret? Anna Kremer, Finance- und Controlling-Expertin bei der Business- und IT-Beratung Q_PERIOR, wirft einen praxisnahen Blick auf die neuen Möglichkeiten der SAP-Lösung. Sie erfahren, was sich hinter den viel diskutierten Buzzwords wie Multidimensionales Reporting, Realtime oder Single Source of Truth verbirgt und welche Veränderungen dadurch auf die Finanzabteilungen zukommen.mehr