65-jähriger Lehrer muss nicht in Ruhestand

Das Land Hessen muss einen Lehrer weiter beschäftigen, der nicht in den Ruhestand gehen will. Es dürfe niemand wegen seines Lebensalters diskriminiert werden, teilte das Verwaltungsgericht in Frankfurt am Donnerstag zur Begründung seines Beschlusses mit (Az. 9 L 2184/13.F).mehr