16.05.2014 | News Risikominimierung

Mittelstand unterschätzt Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

Der Mittelstand ist in Deutschland stark vertreten. Doch dessen Blick in die Zukunft ist leichtsinnig. Viel zu wenige, so eine Studie vom TÜV Rheinland, schätzen die Risiken des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit hoch genug ein.mehr