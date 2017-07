25.07.2017 | News Betriebsrentenstärkungsgesetz

Riester-Verträge über den Arbeitgeber zukünftig beitragsfrei in der Auszahlungsphase

Bild: Michael Bamberger

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) strebt eine höhere Verbreitung der zusätzlichen Altersvorsorge an. In diesem Zusammenhang bleiben über den Arbeitgeber abgeschlossene Riester-Verträge zukünftig in der Auszahlungsphase beitragsfrei in der Kranken- und Pflegeversicherung.mehr