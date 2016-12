27.09.2016 | News Transaktion

Düsseldorf: Patrizia kauft Wohnprojekte in Bilk und Oberbilk

Bild: SH-Vector/phoelix/shutterstock.com

Die Patrizia Immobilien AG hat in Düsseldorf rund 90 Wohnungen erworben. Es handelt sich dabei um Revitalisierungen von Bestandsgebäuden in den Stadtteilen Bilk und Oberbilk, in deren Innenhöfen im Rahmen einer Nachverdichtung Neubauwohnungen entstehen. Baubeginn ist im November. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2018 geplant.mehr