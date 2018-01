28.01.2013 | News BNPPRE

Run auf deutsche Retail-Top-Lagen hält an

Bild: TAG Heuer

In Deutschland hält der Run auf die Top-Lagen an: Neben nationalen sind auch internationale Retailer weiter auf der Suche nach Ladenlokalen in den Top-Einkaufslagen. Vor allem Luxuslabels expandieren. Das ergibt der Retail Market Report 2013 von BNP Paribas Real Estate (BNPPRE).mehr