05.04.2016 | Serie Process Excellence 2016

„7 to 1-Programm“ der Lufthansa dank Prozessorientierung erfolgreich

Bild: Gero von Götz, Deutsche Lufthansa AG, auf der Process Excellence 2016

Prozessorientierung als Basis einer Neustrukturierung! Im „7 to 1-Programm“ der Lufthansa wurde erstmals ein funktionales abteilungsgetriebenes Denken durch einen prozessgeleiteten Ansatz ersetzt – und das mit Erfolg. Bei den Erfolgsfaktoren stand ein bekannter Name an der Spitze.mehr