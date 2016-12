09.07.2014 | News Schwarze Liste

Bundesweites Korruptionsregister beschlossen

Bild: Haufe Online Redaktion

Bisher gibt es in Deutschland kein einheitliches Korruptionsregister. Allerdings gibt es solche Register bereits in einigen Bundesländern. Die Justizminister der Bundesländer haben nun beschlossen, dass korrupte Firmen zukünftig in einem bundesweiten Verzeichnis gelistet werden sollen.mehr