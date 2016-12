14.10.2015 | News EUGH-Urteil zu REACH

Informationspflichten für Unternehmen deutlich ausgeweitet

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Das geht fast alle an: Produzenten und Lieferanten. Unternehmen müssen ihre gewerblichen Kunden auch dann über gefährliche Inhaltsstoffe in ihren Produkten informieren, wenn der Schwellenwert nur in einem Bestandteil des Gesamtprodukts überschritten wird. Ganz nach dem Motto: "Einmal Erzeugnis, immer Erzeugnis".mehr