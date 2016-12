28.01.2014 | News "Financial-Times"-Ranking

Harvard liegt bei MBA-Programmen erneut vorne

Bild: @ Harvard University

Jährlich rankt die "Financial Times" MBA-Programme weltweit. Wie in den Vorjahren liegen auch 2014 wieder die bekannten Schulen vorn, allen voran Harvard. Auf den hinteren Rängen sind mit der Mannheim Business School und der European School of Management and Technology zwei deutsche Schulen vertreten.mehr