10.11.2015 | News Projekt

Stadt Frankfurt klagt auf Räumung der Galopprennbahn

Bild: Rainer Sturm

Die Stadt Frankfurt hat beim Landgericht Räumungsklage gegen den Frankfurter Rennklub und den Golfclub eingereicht. Das teilte das Planungsdezernat mit. Die Stadt will das Areal zum 1.1.2016 an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) übergeben, der dort ein Leistungszentrum bauen will.mehr