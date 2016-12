Quartiersentwicklung

05.12.2012 | News BDA Hamburg

Preis für SAGA Projekt

Bild: Winking Froh Architekten BDA

Das SAGA GWG Projekt am „Bäckerbreitergang" hat den Würdigungspreis 2012 des BDA Hamburg erhalten. Das fünfgeschossige Objekt in unmittelbarer Nähe zum Gängeviertel passt sich in seiner Eck-Gestaltung dem historischen Rotklinker des Quartiers an.