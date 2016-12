28.11.2016 | News Produktion

Audi schafft das Fließband ab

Bild: Haufe Online Redaktion

Seit 100 Jahren gibt das Fließband in der Autoindustrie den Takt an. Aber der starre Ablauf wird bei immer mehr Modellen, Motoren und Ausstattungen zum Problem. Selbstfahrende Autos und die Warteschlange an der Supermarkt-Kasse haben Audi auf eine neue Idee gebracht. mehr