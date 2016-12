16.01.2013 | News Umwelt- und Gesundheitsschutz

Neue Grenzwerte für Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe

Bild: Stockbyte

Was haben Mousepads mit Badeschuhen und Autoreifen gemeinsam? Oft stecken in diesen Produkten Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Und das in viel zu hohen Mengen. Diese Gefahr für die Gesundheit und Umwelt will die Europäische Kommission auf Initiative des Umweltbundesamtes nun ändern.mehr