20.05.2015 | News Co-Reach 2015

"Kunden zuhören, verstehen, handeln"

Bild: NürnbergMesse

Personalisierte Print-Mailings, aufregende haptische Erlebnisse, erfolgreiches Suchmaschinemarketing, Content Marketing, Community Management: Dialogmarketing ist vielfältig. Und findet am 24. und 25. Juni auf der Co-Reach in Nürnberg statt. Was die Besucher erwartet, erklärt Bettina Focke von der Nürnberg Messe.mehr