02.02.2015 | News Elektronische Etiketten

Wenn der Preis "beweglich" wird

Bild: Gabi Schoenemann

Noch haben sie in Deutschland Seltenheitswert: elektronische Preisschilder an den Regalen von Supermärkten und Fachgeschäften. Doch Experten erwarten, dass sich per Knopfdruck aus der Zentrale gesteuerte Etiketten auf breiter Front durchsetzen.mehr