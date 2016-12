15.05.2015 | News Vorstoß aus Österreich

Brüssel soll gegen deutsche Maut-Pläne vorgehen

Die österreichische Regierung macht in Brüssel gegen die deutsche Maut Druck. Der österreichische Verkehrsminister Alois Stöger (SPÖ) drängt die EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc in einem Brief, die kürzlich beschlossene Pkw-Maut schnell zu prüfen.mehr