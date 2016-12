Personalchef

23.12.2016 | News Personalien des Monats

HR-Personalwechsel bei BASF, Coca Cola, der Berner Group und L & G

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Michael Heinz wird Mitte März 2017 Arbeitsdirektor von BASF. Er folgt auf Margret Suckale, die am 12. Mai 2017 in den Ruhestand geht. Bei Coca-Cola hat Brigitte Faust unter anderem die Position der Arbeitsdirektorin übernommen. Mehr über diese und andere aktuelle Wechsel es in der Personalszene erfahren Sie in unseren Personalien des Monats.mehr