11.12.2012 | News Personalie

Münchner Personalberater Hermann Sendele erhält AESC-Award

Bild: privat

Die Association of Executive Search Consultants (AESC) hat vor Kurzem den "Award for Outstanding Contribution to the Executive Search Profession in EMEA" 2012 verliehen. Mit dem Europäischen Preis ausgezeichnet wurde der Münchner Personalberater Hermann Sendele.mehr