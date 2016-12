22.02.2013 | Serie Nachfolgeplanung in fünf Schritten

Erster Schritt: Quantitativen und qualitativen Personalstand ermitteln

Bild: MEV-Verlag, Germany

Damit Nachfolgen in den Unternehmen so unaufgeregt und geplant ablaufen wie im niederländischen Königshaus, sollten Personaler fünf Schritte in der Planung beachten. Im ersten Schritt sollten sie ermitteln, wie hoch sowohl der quantitative als auch der qualitative Personalstand sind.mehr