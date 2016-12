30.09.2013 | News Kommunen

Angst um Datensicherheit bremst E-Government

Bild: Haufe Online Redaktion

66 Prozent der Kommunen sehen Datensicherheitsbedenken als Bremse für den Ausbau von E-Government. Auch in anderen Belangen sind die Entscheider in Kommunen deutlich skeptischer als ihre Kollegen in den Bundes- und Landesbehörden. Das ist ein Ergebnis des Branchenkompass Public Services von Steria Mummert Consulting.mehr