04.04.2016 | Serie Professionelles Kanzleimarketing

Anwälte sollten Dienstleistungs-Innovation und Marketingplanung nicht vergessen

Bild: Haufe Online Redaktion

Neben dem Produkt und dem Preis entscheiden die Kommunikation und die Verbreitung, also die Distribution, über Erfolg oder Misserfolg - auch im Anwaltsberuf. Doch welcher Anwalt hat wirklich einen schriftlich ausgearbeiteten Marketingplan und passt ihn regelmäßig an, welche Kanzlei überdenkt kontinuierlich ihre Dienstleistungsangebote an Mandanten?mehr